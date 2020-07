Berlin (ots) - SmileDirectClub, Weltmarktführer für den Direktvertrieb unsichtbarer Zahnschienen (Aligner), öffnet seinen SmileShop in Berlin nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen am 1. Juli wieder. Das Unternehmen bietet seit Ende Februar am Potsdamer Platz erschwingliche und bequeme telezahnmedizinische Behandlungen an und eröffnet damit vielen Menschen einen bis zu 70 % kostengünstigeren Weg zum Wunschlächeln als mit einer herkömmlichen Zahnkorrektur.Die Wiedereröffnung des Shops erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den in Berlin geltenden Verordnungen. Zentral dafür ist ein umfassendes Hygienekonzept, welches das Unternehmen in der Corona-Krise noch einmal verschärft hat, und das Teil eines umfassenden Qualitätsmanagements ist. Zusätzlich zu Abstandsgebot und Maskenpflicht ist zum Beispiel die Anzahl der Personen, die sich im Shop aufhalten dürfen, limitiert. Zum Schutz des Teams und der Kunden sind alle Mitarbeiter auch verpflichtet, täglich zweimal ihre Körpertemperatur zu messen."Die Gesundheit und der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter haben bei uns schon immer höchste Priorität", sagt Dr. med. dent. Christine Dirxen, Director Dental DACH bei SmileDirectClub. "Strenge und umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzepte nach zahnmedizinischem Goldstandard waren bereits vor der Krise die Grundvoraussetzung in unseren SmileShops. Und selbstverständlich passen wir auch weiterhin alle Vorkehrungen der aktuellen Situation an, um den Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter dauerhaft zu gewährleisten." Zusätzlich zur ohnehin in den SmileShops vorgeschriebenen hygienischen Ausrüstung von Maske und Handschuhen arbeiten die approbierten Zahnärzte und Kieferorthopäden sowie die SmileGuides mit FaceShields als zusätzlichem Schutz. Der Behandlungsplatz wird nach jedem Kunden gründlich gereinigt und desinfiziert.SmileDirectClub greift dabei auf internationale Erfahrungen aus dem asiatischen, nordamerikanischen und europäischen Raum zurück, wo das Unternehmen bereits mehrere Shops wiedereröffnet hat. "Unsere Shops in Hongkong zum Beispiel konnten während der Pandemie durchgehend geöffnet bleiben und waren sehr gut frequentiert. Unser dort entwickeltes Hygienekonzept haben wir bereits bei den Wiedereröffnungen in Australien, Neuseeland, den USA und England mit einfließen lassen und nutzen es nun ebenfalls bei der schrittweisen Öffnung in Deutschland.", sagt Kay Oswald, President of International, SmileDirectClub. "Wir können versichern: Unsere Kunden sind bei uns und unserem topgeschulten Team von Zahnärzten, Kieferorthopäden und Zahnmedizinischen Fachangestellten in guten und sicheren Händen. Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch unseren deutschen Kunden wieder zu einem strahlenden Lächeln verhelfen können."Interessierte Kunden können ab dieser Woche unter www.smiledirectclub.de (http://www.smiledirectclub.de) wieder einen Termin für die Erstellung eines 3D-Bildes ihrer Zähne im SmileShop vereinbaren. Der Shop ist in den Sommermonaten zunächst dienstags bis samstags von 10.00 Uhr -18.00 Uhr geöffnet.SmileShop Berlin Potsdamer Platz:Servcorp, 8. StockLinkstraße 210785 Berlinwww.smiledirectclub.de (http://www.smiledirectclub.de)Über SmileDirectClubSmileDirectClub, Inc. (Nasdaq: SDC) ("SmileDirectClub") ist ein Unternehmen für Mundgesundheit und Entwickler der ersten medizintechnischen Endverbraucher-Plattform für Zahnkorrekturen. Mit unserer hochaktuellen Technologie für Tele-Zahnmedizin und unserem vertikal integrierten Modell weisen wir der Mundgesundheitsbranche den Weg in die Zukunft. Die Mission von SmileDirectClub ist es, jedem Menschen den Zugang zu seinem Traum-Lächeln zu ermöglichen, indem wir die Zahnbehandlung erschwinglich und gleichzeitig bequem machen. SmileDirectClub hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee, und ist in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Irland, Deutschland und Hongkong tätig. Weitere Informationen finden Sie unter SmileDirectClub.de.Pressekontakt:Pressekontakt Brunswick Group GmbHNina JungcurtSDC@brunswickgroup.com030-2067 33 60Original-Content von: SmileDirectClub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141905/4639276