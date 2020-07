Der Aktienfonds Triodos Global Equities Impact wendet sich an Investoren, die sehr hohe Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sehen wollen - und darüber dezidierte Informationen erwarten.Der Triodos Global Equities Impact Fund (ohne Ausgabeaufschlag hier kaufen: ISIN LU0278272413) zählt zu den reinen Aktienfonds, der mit einem fokussierten Portfolio aus globalen Aktien und umfangreichen Nachhaltigkeitsrichtlinien gleichermaßen wettbewerbsfähige Renditen als auch sozialen und umweltrelevanten Impact erzielen soll. Aktuell übergewichtet das Management für dieses Ziel Investitionen in Japan, während Allokationen in den USA heruntergefahren worden sind.

