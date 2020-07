Köln (ots) - Die letzten Monate haben bewiesen: Digitales Handeln bewegt etwas. In Zeiten des Corona-Lockdowns haben viele Unternehmen plötzlich neue Online-Services angeboten, die von Verbrauchern schnell angenommen wurden. Auch lokale Geschäfte, Restaurants und Dienstleister haben auf die besonderen Kundenbedürfnisse reagiert. Eine aktuelle Umfrage* von Greven Medien belegt: Die Nachfrage nach digitalen Möglichkeiten lokaler Anbieter ist da, das Potential für kleine und mittelständische Unternehmen ist hoch.Ein digitales Geschäftsmodell ist für KMU relevantDie Corona-Krise stellt den Mittelstand vor große Herausforderungen. Greven Medien, Spezialist für lokales Marketing, hat nun untersucht, ob stationäre Händler bereits während des Lockdowns von digitalen Marketing-Maßnahmen profitieren konnten.Das Ergebnis: 16 % der Deutschen haben einen neuen lokalen Dienstleister für sich entdeckt, den Sie vorher nicht kannten oder bis dahin nicht genutzt haben. Ausschlaggebend für die Auffindbarkeit war dabei die Online-Veröffentlichung von aktuellen Informationen zu Bestellmöglichkeiten, Lieferservices oder angepassten Öffnungszeiten.Während der Corona-Krise suchten Verbraucher aktiv nach Online-Services örtlicher DienstleisterKnapp jeder Vierte (24 %) suchte im Netz aktiv nach einem neuen Service wie Online-Bestellung, Video-Beratung oder Online-Kursen lokaler Dienstleister, der dann auch in Anspruch genommen wurde. Fast genauso viele Kunden (25 %) erfuhren über eine persönliche Weiterempfehlung vom genutzten Online-Service. 20 % wurden über Social Media informiert, 11 % suchten konkret über eine Online-Dienstleistersuche (wie Gelbe Seiten, auskunft.de oder eine Suchmaschine).Digitale Möglichkeiten nutzen"Klein- und mittelständische Unternehmen haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind nah am Konsumenten und können Entscheidungen meist schnell und ohne große Umwege treffen. Auch nach der Corona-Krise auf digitales Marketing zu setzen, wird sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Die Nachfrage und der Wunsch, lokale Händler zu unterstützen, ist immer noch da", sagt Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven Medien.* Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Juni 2020greven.de (http://www.greven.de/)Vollständiger Text u. Bildmaterial: https://ftp.counterpart-group.de/_RcqoDAx8GS7G7RPressekontakt:Pressestelle Greven MedienClaudia Gleede I Juliane DahlhoffKamekestr. 2150672 Kölnclaudia.gleede@counterpart.dejuliane.dahlhoff@counterpart.deOriginal-Content von: Greven Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59864/4639284