Gewinnmitnahmen setzen zum Ende des asiatischen Handels ein. Die europäischen und amerikanischen Futures hielten sich den größten Teil des Handels im Plus, drehten dann jedoch ab und bewegen sich kurz vor Eröffnung des vorbörslichen Handels in Europa im Minus. Der DAX-Future verliert mehr als -0,3 % und notiert unter 12.300 Punkten. Unter den US-Futures führt der Russell 2000 Future die Liste der Verlierer mit einem Minus von mehr als -1 % an. Der Dow-Future verliert knapp -0,6 %.Die Gewinnmitnahmen schließen sich an das beste Quartal an, das der S&P 500 Index seit 1998 abgeschlossen hat. Die breit aufgestellte US-Benchmark erzielte im 2. Quartal einen Zugewinn von sage und schreibe 25,49 %. Wie erwartet verlief der Handel am Dienstag sehr positiv und stand ganz im Zeichen des Window-Dressings an der Börse. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,64 % bei 12.310,93 Punkten. An der Wall Street stach der Nasdaq Composite Index mit einem Plus von 1,87 % auf 10.058,77 Punkte hervor.

