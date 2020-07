Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta009/01.07.2020/08:00) - Marburg, den 1. Juli 2020 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) verkauft die fremdvermieteten Teile ihrer Liegenschaft Adelebsen inklusive der aufstehenden Gebäude. Ein entsprechender Vertrag wurde am 30. Juni 2020 unterzeichnet.



Wie berichtet, sind in die Planung 2020 auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen eingeflossen. Der Verkaufserlös führt bei der 3U HOLDING AG zu einem Ergebnisbeitrag in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. und zu einem Nettomittelzufluss in Höhe von rund EUR 5,0 Mio. Der Teil der Freifläche, der derzeit ausschließlich mit einem Solarpark bebaut ist, verbleibt bei 3U, der Solarpark wird weiter durch 3U betrieben. Die hierzu weiterhin erforderlichen Dachflächen werden nach dem Verkauf zurückgemietet.



"Unsere strategischen Schwerpunkte sind und bleiben Cloud Computing und Onlinehandel", unterstreicht Michael Schmidt, der Sprecher des Vorstands der 3U HOLDING AG. "Die Fokussierung auf diese Schwerpunkte bringt es mit sich, dass wir uns von Randaktivitäten trennen, soweit wir dadurch Wertsteigerungen für unsere Aktionäre erzielen können. Wir beenden die Vermietung von Flächen und Gebäuden am Standort Adelebsen, setzen aber die Stromerzeugung mit unserem Solarpark weiter fort, die uns weiter erfreuliche und nachhaltige Umsätze und Erträge bringt."



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).



