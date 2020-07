Infolge des Bilanzskandals hat Wirecard in der Vorwoche Insolvenz angemeldet. Jetzt hat sich Insolvenzverwalter Michael Jaffé geäußert: Er geht davon aus, dass der Zahlungsabwickler zerschlagen wird. Der Wirecard-Aufsichtsrat hat derweil den früheren CEO Markus Braun entlassen. "Es haben sich bereits eine Vielzahl von Investoren aus aller Welt gemeldet, die Interesse am Erwerb des Kerngeschäfts (oder) der davon unabhängigen und eigenständig erfolgreich am Markt agierenden Geschäftsbereiche haben", ...

