Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) hat wenigstens geliefert - Bilanzen 2019 liegen jetzt vor. Der Wirtschaftsprüfer Mazars sieht sich aus - später ausgeführt - diversen Gründen nicht in der Lage diese zu bewerten, KEIN BESTÄTIGUNGSVERMERK: "Due to the significance of the matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section of our report, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the financial statements as a whole." Jetzt muss hierbei natürlich einerseits die ungewöhnliche Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...