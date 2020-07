Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita hat sich im 2. Quartal aufgrund der Covid 19-Pandemie in einem herausfordernden Umfeld bewegt. Die beispiellose Verlangsamung der Kundenaktivität habe im 2. Quartal zu einem wesentlichen Rückgang der Umsätze von RHI Magnesita sowohl im Stahl- als auch im Industriebereich geführt - und zwar zu einem Rückgang von fast 20 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2020, wie das Unternehmen im Trading Statement mitteilt. In den Geschäftsbereichen seien Zement und Steel MEA / Asia stabil geblieben, Schwächen gab es in Steel Europe, Steel South America und Steel India. Das Aktivitätsniveau dürfte bis Juli und August verhalten bleiben, so das Unternehmen. Die Sichtbarkeit ist über diesen Zeitraum hinaus ...

