Im Vergleich zum ersten Quartal dürften die Umsätze in den Stahl- und Industriesparten um nahezu ein Fünftel geringer ausfallen. Geschwächelt hätten die Bereiche Steel Europe, Steel South America und Steel India, während die Divisionen Cement and Steel MEA/Asia stabil geblieben seien. Das teilte RHI Magnesita am Mittwoch in einem "Trading Update" für das zweite Quartal mit. Die Halbjahreszahlen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...