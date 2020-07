BRENT versucht sich erneut an der Trendfortsetzung, Gold schreibt ein neues Jahreshoch und EURCAD versucht sich an der Oberseite der Tradingrange. BRENT behält kurzfristig das Trendhoch im Auge Tickmill-Analyse: Brent im Aufwärtstrend BRENT hat nach anfänglichem Zögern das Long-Umkehrsignal vom Donnerstag vergangener Woche bestätigt. Die dazu notwendigen Zuwächse über die Marke von 41,51 USD sind vollzogen, was die Aufwärtsbewegung zum Trendhoch ...

