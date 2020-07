Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Menschen umso bessere Leistung erbringen, je mehr Spaß sie an der Arbeit haben. An der Börse ist das nicht anders. Nur wer sich von der Börse faszinieren lässt und Spaß an seinen Investments hat, der wird auf Dauer mit seinem Handel erfolgreich sein. Allerdings: Gerade Börsenneulinge lassen sich oft durch das Fachchinesisch selbsternannter...

Den vollständigen Artikel lesen ...