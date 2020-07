Synechron ist stolz darauf, am Erfolg der Einführung der brandneuen Calypso-Implementierung für SIX, der Schweizer Finanzdienstleisterin, doe auch die Schweizer Börse betreibt, teilzuhaben. Synechron wurde in Zusammenarbeit mit Calypso als Systemintegrator für das SFR-Projekt (Securities Finance Renewal) der Schweizer Börse ausgewählt, das darauf abzielt, die Nachhandelsabwicklung zu modernisieren, den die Börse als Triparty-Agent ihren Kunden anbietet.

Dieses innovative Projekt (die erste Calypso-Implementierung zur Verwaltung einer Triparty-Tätigkeit) ist in zwei Phasen unterteilt, und die Bereitstellung am 15. Juni 2020 markiert das Ende von Phase 1.

Das Projekt umfasst Teams von SIX, Calypso und Synechron, die eng miteinander und mit Synechron zusammenarbeiten, wobei Synechron insbesondere sein europäisches Bereitstellungszentrum in Novi Sad (Serbien) einsetzt, um einige der Teammitglieder zu stellen.

"Als zertifizierter Partner von Calypso gab uns Synechron Zugang zu seiner beträchtlichen Expertise und seinem Wissen über Calypso's Methoden und Best Practices und eine starke Arbeitsbeziehung mit dem Anbieter, was ein Schlüsselfaktor für den Erfolg dieses äußerst wichtigen Projekts war ", so Nerin Demir, Leiterin der Abteilung Securities Finance Market Data bei SIX.

Eine vollständige und innovative Umsetzung

Von Anfang an waren die Berater von Synechron und Calypso in allen Phasen des Projekts anwesend: Entwicklung, Implementierung, Testkampagnen mit Kunden, Einführung und Produktionsbegleitung. Diese Teamarbeit ermöglichte eine agile Durchführung der Calypso-Implementierung, wobei die besten Praktiken für Entwicklung und Konfiguration eingesetzt wurden, um eine einfache Wartung der Plattform für SIX zu gewährleisten.

Neben den Entwicklungs- und Konfigurationsteams richtete Synechron auch ein engagiertes Qualitätsteam in Serbien ein, so dass sich die anderen Berater auf die geschäftlichen Aspekte des Projekts konzentrieren konnten. Synechron beteiligte sich auch an einigen Front-End-Web-Entwicklungen für externe Benutzer.

Valerio Roncone, Leiter Future Business, Securities Exchanges, SIX, kommentierte die Lancierung wie folgt: Der Prozess der Sicherheitenverwaltung ist bis jetzt für viele Beteiligte fragmentiert und schwerfällig. Mit unserem neuen Triparty-Agent haben wir eine Drehscheibe geschaffen, die sich die Möglichkeiten der Automatisierung und der intelligenten Datennutzung zunutze machen wird, um Repo-Profis, Händlern, Treasury-Profis und anderen Beteiligten die volle Kontrolle über ihre Sicherheiten zu geben. Dank dieser Technologie müssen manuelle Aufgaben wie Überwachung und Anpassung nicht mehr beaufsichtigt werden, und die Experten können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Steigerung von Effizienz, Verantwortlichkeit und Genauigkeit.

Entscheidende Erfolgsfaktoren

Einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg des Projekts ist die enge Zusammenarbeit zwischen den drei Unternehmen SIX, Calypso und Synechron. Auch für den Integrator und Anbieter ist eine Hand in Hand gehende Zusammenarbeit entscheidend, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die bei einem so großen Projekt unweigerlich auftreten.

Das Calypso Center of Excellence von Synechron wurde auch für wichtige Schulungen für Onboard-Neustarter zur Verfügung gestellt. Regelmäßige Kurzstreckenreisen zwischen Zürich und Serbien sowie tägliche Videokonferenzen ohne Zeitverschiebung trugen dazu bei, dass sich unter allen Teilnehmern rasch ein ausgeprägter Teamgeist entwickelte.

Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit der Schweizer Börse und mit Unterstützung unseres Partners Calypso zum Erfolg dieses innovativen und wichtigen Projekts für die Schweizer Finanzinfrastruktur beigetragen zu haben. Das Projekt vereint unser gesamtes, im Laufe der Jahre erworbenes Know-how in der Implementierung von Finanzsoftware. Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf Phase 2 des Projekts, die bereits begonnen hat ", ergänzte François-Bernard Mizrahi, Geschäftsführer von Synechron.

Über SIX

SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftsbereichen Securities Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationsfähigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu steigern. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken). Mit rund 2.600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern erwirtschaftete es im Jahr 2019 einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken und einen Konzernnettogewinn von 120,5 Millionen Franken.

www.six-group.com

Über die Schweizer Börse.

Die Schweizer Börse verbindet die Dynamik der zweitgrößten Börse Europas* mit der Stabilität und Zuverlässigkeit eines der angesehensten Nachhandelsdienstleister der Branche. Die Schweizer Börse deckt die gesamte Wertschriften-Wertschöpfungskette ab und ist Ihre einzige Quelle für Kotierungs-, Handels- und Nachhandelsdienstleistungen sowie das Tor zur Zukunft des Werteaustauschs mit der SIX Digital Exchange.

Sie bietet eine hervorragende Liquidität im Handel mit Schweizer Wertpapieren und verbindet Unternehmen aus aller Welt mit internationalen Investoren und Handelsteilnehmern. Die Schweizer Börse verbindet die geografischen Vorteile des Schweizer Finanzplatzes mit Dienstleistungen von Weltrang und ist damit der ideale Kotierungsort für Unternehmen jeder Herkunft, Größe und Branche.

Die Schweizer Börse bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wertpapierhandel, Clearing, Abwicklung, schweizerische und internationale Verwahrung, Wertpapierfinanzierung, Sicherheitenverwaltung und Steuerdienstleistungen an. Die Schweizer Börse ist Teil der SIX, die auch Eigentümerin der spanischen BME ist und globale Finanzinformationen sowie Schweizer Bankdienstleistungen anbietet.

*Nach Obergrenze des Streubesitzes am 1. April 2020

Über Synechron

Synechron ist ein führendes digitales IT-Beratungsunternehmen für Finanzdienstleistungen, das mit seinen drei Hauptgeschäftsbereichen Digital, Business Consulting und Technologie innovative Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche anbietet. Das Unternehmen mit Sitz in New York verfügt über 18 Niederlassungen rund um den Globus und erwirtschaftet mit mehr als 8.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 500 Millionen US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere LinkedIn Community.

www.synechron.com

