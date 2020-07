Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die "Brexit"-Unterhändler haben in den Gesprächsrunden über den Austritt Großbritanniens aus der EU keine Fortschritte erzielt, so die Analysten der Helaba.Gestern sei die Frist für eine Verlängerung der "Brexit"-Verhandlungen verstrichen, welche von London ungenutzt geblieben sei. Damit drohe nun ein harter Bruch zur EU nach dem 31. Dezember dieses Jahres. Diese Woche solle eine fünfte Verhandlungsrunde in Brüssel stattfinden. Die Chancen auf eine schnelle Einigung seien jedoch gering. ...

