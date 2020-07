Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Monatsstart richten die Finanzmarktteilnehmer ihren Fokus auf wichtige Konjunkturindikatoren wie den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden von einer ISM-Erholung bis an die Wachstumsschwelle ausgehen. Die Lage in den USA habe sich in den letzten zwei Wochen wegen neuer Corona-Fälle aber eingetrübt und so könnten etwaige Belastungen durch eine höhere Risikoneigung nicht von dauerhafter Natur sein. ...

