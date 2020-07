Der Deutsche Aktienindex hat zwar in der jüngeren Vergangenheit klar an Schwung verloren, doch bisher ist er dennoch in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal beheimatet. Auf längere Sicht dürfte der Trend allerdings in eine andere Richtung weisen. . Der DAX bewegt sich weiterhin in dem steigenden Kurskorridor der Vortage (grün), dessen Untergrenze heute um 12.125 eine erste technische Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...