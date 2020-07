Die Hoffnung der Anleger auf eine zeitnahe Wirtschaftserholung hat Europas Börsen am Mittwoch gestützt. Während der Handel wegen einer Technikpanne des Xetra-Systems in Deutschland, Österreich und einigen anderen Handelsplätzen kurz nach der Eröffnung auf Eis lag, ging es an den übrigen Börsen in Europa weiter aufwärts. Der EuroStoxx50 notierte...

Den vollständigen Artikel lesen ...