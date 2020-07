Darum geht's im Video: Zwar steckt der Fall Wirecard vielen Anlegern noch in den Knochen, doch gab es in der DAX-Geschichte tatsächlich noch größere Tagesverluste. Dafür reisen wir mit Andreas Lipkow von der comdirect durch beinahe 20 Jahre Börsengeschichte und werfen einen Blick auf die fünf größten Tagesverluste, die es im DAX jemals gab. 00:00 Platz 5: Infineon als Pennystock 01:50 Platz 4: Volkswagen über 1000 Euro 03:25 Platz 3: Bilanzfälschungsvorwürfe bei MLP 05:26 Platz 2: Wirecards "never ending story" 07:38 Platz 1: Hypo Real Estate & die Finanzkrise