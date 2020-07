NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Flavio Cereda aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für das erste Halbjahr sowie das Gesamtjahr für die von ihm bewerteten Luxusgüterhersteller. Dies werde die herausforderndste Saison für den Sektor werden, die es jemals gegeben habe, schrieb er. 2020 werde ein Katalysator für die Darwin'sche Selektion mit klaren Gewinnern und Verlierern. Seine Einschätzung zu LVHM habe sich nicht geändert, hob Cereda hervor. LVMH sei keine sonderlich defensive Aktie, das Unternehmen sei aber ein sehr großer Player in den meisten seiner Kategorien./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 19:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 19:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

LVMH-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de