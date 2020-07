In einer Mail an Tesla-Angestellte kurz vor Q2-Ende wird Musk zitiert, es werde "super knapp, den Breakeven zu erreichen". Jedes einzelne produzierte und ausgelieferte Auto würde einen Unterschied machen, so Musk. Anleger kaufen die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) +6,98% höher auf 1.079 USD. Musks Worte haben einen relativ brisanten Hintergrund, da die Tesla-Aktie bald in den prestigeträchtigen S&P 500 Index aufgenommen werden könnte. Gemessen an der Marktkapitalisierung von exakt 200 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...