Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte sind weiter auf Richtungssuche und der gestrige Tag brachte in dieser Hinsicht keine klaren Signale, so die Analysten der Helaba.Insgesamt hätten sich sowohl die Rentenmärkte als auch die Aktiennotierungen in ruhigem Fahrwasser gehalten. Der Euro habe leicht abgegeben. Auch bei den Peripheriespreads und in anderen Segmenten (SSA, Covered Bonds) sei wenig Bewegung zu beobachten gewesen. Datenseitig werde der Monatsbeginn dominiert von den Einkaufsmanagerindices sowie ersten Arbeitsmarktzahlen. Im Hinblick auf die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe seien die Vorabschätzungen in Deutschland, Frankreich und der Eurozone bereits überraschend freundlich ausgefallen. Anzeichen für größere Revisionen gebe es nicht und so würden die Stimmungsbarometer in Spanien und Italien mit Spannung erwartet. ...

