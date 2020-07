München (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Anleihemärkten sind in den vergangenen Jahren geschmolzen wie Eis in der Sonne, so Marc Decker, Leiter Asset Management, Merck Finck Privatbankiers.Bei Staatsanleihen bester Bonität würden sie fast überall unter oder nahe null liegen. Deutlich positive Renditen gebe es nur noch für Anleger, die sich auf extrem lange Laufzeiten einlassen oder höhere Risiken eingehen würden. Auf der Suche nach einer Oase in der Zinswüste seien viele private wie institutionelle Anleger in die Schwellenländer gewandert. Doch hier würden nicht nur höhere, sondern teils auch ganz andere Fallstricke als in den entwickelten Ländern lauern. Anleger müssten aufpassen, damit die rettende Oase nicht zum Dschungel voller Risiken werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...