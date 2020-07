Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem zunächst Sicherheit in Form von Bundesanleihen gesucht war, kehrten die Anleger diesen zum Handelsschluss den Rücken, so die Analysten der Nord LB.Der Grund seien u.a. noch einmal anziehende Aktienkurse gewesen. US-Staatsanleihen hätten zumeist leichte Verluste erlitten. Anleger hätten den Fokus am Berichtstag auf die Aktienmärkte gelegt, die von guten Wirtschaftsdaten nach oben gezogen worden seien. ...

