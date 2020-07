Potsdam (ots) - Die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG hat ihr Führungsteam verstärkt. Seit dem 1. Juli gehört Michael Wegner dem Vorstand der Bausparkasse an. Mit dem 41-Jährigen haben seine Kollegen Werner Schäfer und Winfried Ebert frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt.Perspektivisch ist vorgesehen, dass er die Nachfolge von Werner Schäfer als Vorsitzender des Vorstandes antritt. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und frische Ideen für unsere LBS", so der 61-Jährige. Er ist überzeugt, dass Michael Wegner Impulse einbringt, die die Innovationskraft der LBS stärken und dazu beitragen, ihre Marktführerschaft auszubauen.Michael Wegner war zuletzt Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Landesbausparkasse Saar mit Sitz in Saarbrücken. Die Grundlagen seiner beruflichen Laufbahn hat der diplomierte Sparkassenbetriebswirt klassisch über eine Bankausbildung bei der Sparkasse Bremen gelegt. Nach seinem Diplom-Studiengang war er in der LBS Landesbausparkasse Bremen AG als Vertriebsleiter und Generalbevollmächtigter tätig. 2014 wechselte er zur LBS Ost. Dort verantwortete er vier Jahre als Bereichsleiter die Themenfelder Bausparen, Finanzieren und das Vertriebsmanagement.Für den gebürtigen Bremer ist die neue Stelle damit ein weiterer Karriereschritt und Heimkehr gleichermaßen. "Ich habe mich in Potsdam immer sehr zuhause gefühlt. Deshalb bin ich froh, nun zurückzukehren und die weitere Entwicklung der LBS als Vorstand mitzugestalten", sagt der zweifache Familienvater.Pressekontakt:Thomas ThietTel. 0331 969 2156E-Mail: Thomas.Thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/4639581