Der Xetra-Handel der Deutschen Börse ist aufgrund einer technischen Störung zum Erliegen gekommen, bevor es heute morgen überhaupt richtig losging. Im sogenannten Eurex T7 System gebe es technische Probleme, teilte der Börsenbetreiber am Mittwoch in Frankfurt mit. In der Folge sind derzeit keine aktuellen Kurse von Einzelwerten verfügbar. Dies gilt auch für den Leitindex Dax. Der Parketthandel in Frankfurt und andere Handelsplattformen sind davon aber nicht betroffen. Allerdings wird der weitaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...