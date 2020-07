Österreich will Deutschland während dessen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union unterstützen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch auf Twitter ankündigte. "Wir stehen Deutschland in den kommenden Monaten natürlich zur Seite, wenn es um darum geht, Europa zu stärken, die Zukunft Europas zu gestalten & Europa wettbewerbsfähiger zu machen", teilte der Bundeskanzler mit.Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...