Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Juni-Sitzung haben sich die geldpolitischen Entscheidungsträger auf eine Ausweitung des Quantitative Easings um GBP 100 Mrd. geeinigt und damit erwartungsgemäß agiert, so die Analysten der Nord LB.Der MPC-Beschluss selbst - aus dem nunmehr eine QE-Zielgröße von GBP 745 Mrd. resultiere, welche nach Angabe der Notenbanker zum Jahresende erreicht werden sollte - sei somit keineswegs als Überraschung zu bewerten gewesen. Hervorzuheben sei hingegen durchaus, dass die indizierte Verlangsamung des Ankauftempos eine MPC-Einschätzung widerspiegle, nach der sich die Liquiditätssituation im Land verbessert habe. Auch die (einzige) Gegenstimme in Bezug auf die QE-Ausweitung, die vom BoE-Chefvolkswirt Haldane zu Protokoll gegeben worden sei, würden die Analysten als bemerkenswert erachten. So habe es hier im Statement als Begründung geheißen, dass sich Nachfrage und Produktion früher und schneller erholt hätten, als es noch zur Mai-Sitzung erwartet worden sei. ...

