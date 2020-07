REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: erwägt Verlängerung der Laufzeit der Unternehmensanleihe 2015DGAP-Ad-hoc: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Absichtserklärung REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: erwägt Verlängerung der Laufzeit der Unternehmensanleihe 201501.07.2020 / 12:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - REO Spanien Projektentwicklungs GmbH erwägt Verlängerung der Laufzeit der Unternehmensanleihe 2015 -Die Geschäftsführung der REO Spanien Projektentwicklungs GmbH will den Anleihegläubigern der 2015 begebenen Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 25.000.000,00 (ISIN: DE000A13SH22) vorschlagen, ihr mittels eines Gläubigerbeschlusses weitere Optionen zur Verschiebung des Endfälligkeitstages der Anleihe einzuräumen, um bei Bedarf durch deren Nutzung den erwarteten negativen Auswirkungen der Corona-Krise entgegenwirken zu können. Ohne Verlängerung wäre die Anleihe am 4. November 2020 zur Rückzahlung fällig.1. Juli 2020 Die Geschäftsführung01.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH ABC-Straße 21 20354 Hamburg Deutschland ISIN: DE000A13SH22 WKN: A13SH2 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1083427Ende der Mitteilung DGAP News-Service1083427 01.07.2020 CET/CEST