Märkte um 12: 13.000er-Marke beim DAX im Fokus - Radikaler Stellenabbau bei Airbus

Der DAX legt am Mittwochmittag zeitweise um 0,7 Prozent zu und notiert damit im Bereich der 12.400er-Marke. Für gute Stimmung an der Frankfurter Börse sorgt die Nachricht, dass sich die deutsche Wirtschaft unerwartet schnell wieder erholt. Im Mai sind die Umsätze im Monatsvergleich real (preisbereinigt) um 13,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Dies war der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1994. Für den DAX könnte es jetzt weiter nach oben gehen. Hier steht nun die 13.000er-Marke im Fokus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,7% 12.391 MDAX +0,7% 25.840 TecDAX +1,9% 2.953 SDAX +0,5% 11.535 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.246

Am Mittwochmittag gab es im DAX 24 Gewinner und nur sechs Verlierer. Der mit Abstand größte Gewinner war dabei Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Die Aktie legte zeitweise um über drei Prozent zu. Für Kursauftrieb sorgte die Nachricht vom Dienstag, dass Bayer CropScience für ein Herbizid zur Bekämpfung invasiver Unkrautarten auf Weideland die US-weite Zulassung bekommen hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...