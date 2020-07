FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat ihr Rating für die Deutsche Lufthansa AG von BB+ auf BB gesenkt. Es ist die zweite Herabstufung des Airlinekonzerns durch S&P in sechs Wochen. Der Ausblick für die Bonität ist negativ.

Zwar sei das Rettungspaket für die Lufthansa in Höhe von 9 Milliarden Euro inzwischen in trockenen Tüchern, was die Liquidität deutlich erhöhen wird. Der größte Teil der Staatshilfe werde von S&P aber als Verschuldung betrachtet, was schwächere Bonitätskennzahlen zur Folge hat. Zudem rechnen die Ratinganalysten mit einem stärkeren Rückgang des EBITDA und einem höheren Cashflow-Defizit im Jahr 2020 wegen eines wahrscheinlich langsameren Aufschwungs im Langstreckenverkehr, des erwarteten schleppenden Geschäftsreiseverkehrs und einer schwächeren Nachfrage nach den Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsdiensten (MRO) des Konzerns.

Der negative Ausblick spiegelt die Einschätzung wider, dass die Finanzkennzahlen der Lufthansa in den nächsten Quartalen weiterhin unter erheblichem Druck stehen werden. Darüber hinaus bestehe nach wie vor eine hohe Unsicherheit mit Blick auf die Covid-19-Pandemie, die wirtschaftliche Rezession und deren negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Flugreisen sowie die Finanz- und Liquiditätslage der Lufthansa.

July 01, 2020

