Der Bilanzskandal bei Wirecard hat erneut die Ermittlungsbehörden auf den Plan gerufen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben insgesamt fünf Gebäude in Deutschland und Österreich durchsucht - darunter erneut den Hauptsitz des DAX-Konzerns in Aschheim bei München. Im Fokus steht dabei offenbar Ex-CEO Markus Braun. Unter den durchsuchten Gebäuden seien auch zwei Objekte in Österreich, wie die Münchner Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich bestätigte. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll es ...

