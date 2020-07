Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG



Mannheim (pta024/01.07.2020/12:05) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: MVV Energie AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900ISR2VNZV1C0T93 Straße, Hausnr: Luisenring 49 PLZ: 68159 Ort: Mannheim, Deutschland 2. Grund der Mitteilung Abstimmung nach § 34 Abs. 2 WpHG



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Stadt Mannheim Registrierter Sitz, Staat: Mannheim, Deutschland



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. MV Mannheimer Verkehr GmbH; FS DE Energy GmbH



5. Datum der Schwellenberührung 30.06.2020



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte nach § % (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) 41 WpHG 7.b.1.+ 7.b.2.) neu 95,85 0,00 95,85 65.906.796 letzte 72,80 n/a n/a Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % zugerechnet in % (§ (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 (§ 33 WpHG) 34 WpHG) WpHG) DE000A0H52F5 872 63.170.974 0,001 95,85 Summe: 63.171.846 95,85 b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrume Verfall Laufzeit absolut % nts Summe: b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in des / Verfall / Laufzeit oder absolut % Instr physische ument Abwicklung s Summe: 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher Stadt Mannheim 95,85 95,85 MKB Mannheimer 95,85 95,85 Kommunalbeteiligungen GmbH MV Mannheimer Verkehr 95,85 95,85 GmbH 9. Bei Vollmacht gema?^ß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Informationen:



Datum 30.06.2020



Aussender: MVV Energie AG Adresse: Luisenring 49, 68159 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Dipl.-Bw. (BA) Frank Nagel Tel.: +49 621 290-0 E-Mail: f.nagel@mvv.de Website: www.mvv-energie.de



ISIN(s): DE000A0H52F5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



