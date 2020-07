NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die jüngsten Daten des US-Landwirtschaftsministeriums deuteten auf niedrigere Maissaatgut-Verkäufe im zweiten Quartal hin als gedacht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könnte seine Schätzung für das operative Jahresergebnis (Ebitda) des Bayer-Konzerns um einen Prozentpunkt schmälern./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2020 / 08:09 / BST



DE000BAY0017

BAYER-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de