FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen verzichtet angesichts des Markteinbruchs in der Autobranche auf den angedachten Bau eines neuen Autowerks in der Türkei. "Volkswagen stellt die Planungen für ein neues, zusätzliches Werk, das in der Türkei geplant war, ein", kündigte der DAX-Konzern an. Hintergrund sei der durch die Corona-Krise erfolgte Einbruch der globalen Automobilnachfrage und eine damit verbundene starke zeitliche Verschiebung des Wachstumstrends. Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten sei daher nicht notwendig.

Mit dem neuen Werk sollte unter den zum Zeitpunkt der Pläne positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem in Osteuropa und Nahost künftiges Wachstum bedient werden. Sämtliche geplanten Fahrzeugprojekte werden innerhalb des bestehenden Verbundes an Produktionsstätten gefertigt, wie VW weiter mitteilte.

Zuvor hatte die Automobilwoche unter Berufung auf Informanten berichtet, dass VW die Pläne für ein neues Mehrmarkenwerk im türkischen Manisa endgültig verworfen hat. In der Fabrik im Westen der Türkei sollten 4.000 Arbeitsplätze entstehen, VW wollte für den Bau der nächsten Generation der Mittelklassemodelle VW Passat und Skoda Superb rund 1 Milliarde Euro investieren.

July 01, 2020 06:15 ET (10:15 GMT)

