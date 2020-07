Unterföhring (ots) -- Mehr Flexibilität: Kunden können nach der erstenVertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement wechseln- Mehr inklusive: Kunden erhalten jetzt Sky Q mit Sky Go,brillantem HD und dem kompletten Entertainment Paket alsStandard- Mehr Auswahl: Neu- und Bestandskunden wählen aus den gleichenhochkarätigen Programmpaketen- Und alles mit noch mehr exklusiven Inhalten: Sky kündigtekürzlich seine Programmoffensive für eine neue TV Ära an -Verlängerung der Fußball-Bundesliga bis 2025, die Formel 1exklusiv und ein stark erweitertes Entertainmentangebot 1. Juli 2020. Sky läutet heute eine neue Ära für Kunden in Deutschland und Österreich ein. Die umfangreiche Neugestaltung der Preise und Pakete bietet Kunden ab sofort mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive.Diese gute Nachricht folgt auf den Start der großen Sky Programmoffensive vergangene Woche, die das Fernsehen in Deutschland verändern wird. Basis hierfür ist eine Kombination aus Partnerschaften und der Stärkung der Bereiche Unterhaltung, Film und Sport.Mehr FlexibilitätZum ersten Mal können Sky Kunden nun wählen, ob sie sich nach der ersten Vertragslaufzeit für ein weiteres Jahresabonnement entscheiden, um den bestmöglichen Preis zu erhalten, oder ob sie maximale Flexibilität genießen und gegen einen geringen Aufpreis zu einem Monatsabonnement wechseln möchten. Dies gilt auch für Bestandskunden, die volle Flexibilität genießen können, nach dem Ende ihres bestehenden Vertrags und mit Abschluss eines neuen 12-Monats-Vertrags im Rahmen der neuen Angebotswelt.Mehr inklusiveAb sofort erhalten Kunden als Standard Sky Q inklusive Sky Go und dem kompletten Entertainment Paket, bei dem die neuesten Sky Originals und die besten internationalen Serien von HBO, Showtime, Fox und TNT von Anfang an ohne Aufpreis enthalten sind - und das alles in brillanter HD-Bildqualität.Mehr AuswahlIn Zukunft werden Neu- und Bestandskunden gleichermaßen aus einer ganzen Reihe hochkarätiger Programmpakete wählen können. Kunden werden nicht mehr kündigen müssen, um den besten verfügbaren Preis zu erhalten:Sky Q und Entertainment - Immer inklusive: Exklusive Top-Serien von Sky und HBO, komplette Staffeln und Dokumentationen jederzeit auf Abruf, alle Free-TV- und Sky Sender, Apps und Mediatheken, Sky Go und HD.Entertainment Plus - Das ultimative Paket für Serienfans: Alle Serien von Sky und alle Inhalte von Netflix inklusive.Cinema - Jeden Tag ein neuer Film: Exklusive Topfilme kurz nach dem Kino, große Auswahl an Filmen aller Genres, alle Filme ohne Werbeunterbrechung.Fußball-Bundesliga - Die Heimat der Bundesliga: Bundesliga und 2. Bundesliga live und mit der Sky Konferenz und den Highlight-Videos verpassen Kunden kein Tor.Sport - Der beste Live-Sport: Alle Spiele der UEFA Champions League 2020/21 live in der Konferenz und die meisten deutschen Einzelspiele live und exklusiv, alle DFB-Pokalspiele live und alle Spiele der Premier League exklusiv. Dazu Formel 1, Handball, Tennis und Golf live.Kids - Beste Unterhaltung für alle Kleinen: Große Vielfalt an Kinderserien mit fünf beliebten Kindersendern und über 4.500 Inhalten auf Abruf, der Kids Mode für ein kindgerechtes Umfeld, Download-Funktion für Reisen inklusive.UHD-Qualität für das beste Fernseherlebnis: Ausgewählte Top-Events der Bundesliga, UEFA Champions League und Premier League, alle Formel-1-Rennen und die meisten Qualifyings sowie ständig neue Topfilme und exklusive Sky Originals.Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland:"Wir haben versprochen, dass wir eine neue Ära des Fernsehens in Deutschland beginnen und ein unvergleichliches Fernseherlebnis bieten wollen - dies ist der nächste große Schritt auf diesem Weg. Wir versprechen mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive - alles zusammen mit unserer neuen Programmoffensive. Mit unseren neuen Paketen und unserer neuen Preisstruktur machen wir es für unsere Kunden einfacher und bequemer denn je, auf alle Inhalte und Apps zuzugreifen, die sie lieben - alles an einem Ort auf der weltweit führenden All-In-One Plattform, Sky Q."Sky macht es Kunden einfacher als je zuvor, hochkarätige Programmpakete zu buchen: Cinema, Fußball-Bundesliga und Sport sowie Entertainment Plus inklusive Netflix. Das neue Kids Paket ist jetzt mit einer riesigen Auswahl an Kinderserien, fünf beliebten Kindersendern und über 4.500 Inhalten auf Abruf erhältlich. Auch die Erweiterung von Sky Q ist einfacher denn je: Für Fans der besten Bildqualität kann die UHD-Option hinzugefügt werden, die mehr als 130 Live-Sportveranstaltungen pro Jahr sowie mehr als 150 Filme und Serien-Highlights auf Abruf umfasst. Wer Sky in jedem Raum zu Hause sehen möchte, kann die Multiscreen-Option einfach mit wenigen Klicks hinzufügen und sein Sky Programm auf bis zu fünf Geräten genießen.Programmoffensive bei SkySky Deutschland hat vergangene Woche eine neue, große Programmoffensive angekündigt, die das Fernsehen in Deutschland verändern und Sky in eine neue Ära führen wird.Die Zahlen hinter der Sky Programmoffensive:- Die Nummer 1 für Sportfans: Bundesliga und Formel 1 exklusiv- Vier brandneue Sky Sendermarken: über 2.000 Stunden zusätzlicheUnterhaltung - zusätzlich zu den 10.000 Stunden, die heutebereits angeboten werden- Über tausend Filme: MGM-, Constantin- und Tobis-Deals verlängert- Verdoppelung der Zahl an Sky Originals: Aufbauend auf denErfolgen von Serien wie "Das Boot" und "Der Pass"- Über 5.000 Stunden Factual Content, darunter Inhalte vonDiscovery durch Verlängerung des Vertrags mit Discovery Channel- Alle Inhalte verfügbar auf der weltweit führenden All-In-OnePlattform Sky Q, inklusive direkten Zugriff auf beliebte Appswie Netflix, DAZN, ARD, ZDF, YouTube, Spotify und Disney+ abAnfang 2021 Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 