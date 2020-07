Hamburg (www.fondscheck.de) - Als Fondsinitiator des H&P European Small and Mid Cap Opportunities Fonds (ISIN DE000A2DTMA3/ WKN A2DTMA, I-Tranche; ISIN DE000A2DTMB1/ WKN A2DTMB, P-Tranche) hat die H&P Capital Advisors GmbH (H&P) das Portfolio-Management zum 1. März 2020 auf die Trend-Kairos-Capital GmbH (TKC) übertragen, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...