Bei der Modellpflege des SUV-Bestsellers Tiguan erweitert VW das Motorenangebot um einen Plug-in-Hybriden. Dabei handelt es sich um die stärkere der beiden bekannten PHEV-Varianten. Offen ist aber noch, wann der überarbeitete Tiguan in den Handel kommt. Die aktuelle Generation der Plug-in-Hybride in Kompaktmodellen hatte VW im vergangenen Herbst mit dem Golf 8 vorgestellt. Der PHEV wird in zwei Versionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...