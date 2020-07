Der Standort Österreich wird die Corona-Krise gut und rasch wegstecken, sind heimische Führungskräfte laut einer Deloitte-Umfrage überzeugt. Neben Investitionen in Bildung und Innovationen, müsse es für die Standortattraktivität einen klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit geben, "denn die Klimakrise ist nicht verschwunden", so Deloitte-Österreich-Chef Bernhard Gröhs am Mittwoch vor Journalisten.Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...