Stavenhagen (ots) - Ab sofort bietet Netto gemeinsam mit seinem Partner RIW Touristik besondere Urlaubsreisen zu günstigen Netto-Preisen an. Schwerpunt des Angebotes sind Reisen innerhalb Deutschlands und in die Nachbarländer, Flusskreuzfahrten sowie besondere europäische Ziele für Flugreisen."Wir freuen uns, dass wir mit dem erfahrenen Familienunternehmen RIW Touristik einen Partner gefunden haben, der unseren Kunden ein vielfältiges und kostengünstiges Angebot an Paulschalreisen anbieten kann," sagt Daniel Grabka, Leiter Einkauf bei Netto. "Netto Reisen ist für unsere Kunden eine tolle Ergänzung des stationären Angebots aus Lebensmittel- und Non-Food-Artikeln.""Wie bieten den Netto-Kunden eine besondere Auswahl an Reisen mit ausgesuchten Netto-Vorteilen an. Die maßgeschneiderten Reiseerlebnisse haben ein ausgesuchtes Preis-Leitungsverhältnis und einen ganz besonderen Service: Die Kunden erhalten ihren persönlichen Reiseexperten, der sie bei allen Fragen und Wünschen bis zum Reiseantritt individuell und kompetent aus einer Hand betreut," erläutert Florian Kastl, Geschäftsführer RIW Touristik.Gebucht werden kann der Urlaub direkt über die Website www.netto-reisen24.de (http://www.netto-reisen24.de) oder via Telefon-Hotline. Ausgewählte Angebote erscheinen außerdem monatlich als Sonderbeileger zum Netto Prospekt.Sollten Reisen wegen Corona abgesagt werden müssen, erhalten die Kunden ihr Geld zurück.Weitere Informationen finden Sie unter www.netto-reisen24.de (http://www.netto-reisen24.de)Über Netto ApS & Co. KGDer regionale Lebensmitteldiscounter Netto ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group mit Hauptsitz in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern). 1990 öffnete der erste Markt in Anklam. Derzeit ist Netto mit 342 Märkten erfolgreich in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Insgesamt beschäftigt Netto in seinen Märkten, im Lager und in der Verwaltung über 5.500 Mitarbeiter.