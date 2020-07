DGAP-Media / 2020-07-01 / 12:59 *Medienmitteilung* *drtv.agency betreut Podimo bei Media Strategie für deutsche TV-Kampagne* · *drtv.agency betreut erste TV-Kampagne für Podcast-App Podimo strategisch* · *Platzierung von 6.000 Spots in vier Wochen für mehrere TV-Sender* · *Data-driven Ansatz und eigene Trackingtechnologie attributyTM zur Reichweitenoptimierung integriert* *Berlin, 1. Juli 2020. *Die 2016 gegründeteund Anfang 2020 in die Social Chain AG integrierteFull-Service-Mediaagenturdrtv.agency unterstützt die Podcast-App Podimo (www.podimo.de [1]) bei der ersten TV-Kampagne in Deutschland. Die TV Kampagne startet am 1. Juli 2020 auf den Sendern VOX, RTL2, SIXX, Sat 1. Gold, SKY Channels, Servus TV, MTV, Disney Channel, Welt der Wunder und vielen mehr. Um die Kampagne zielgruppengenau zu positionieren, werden insgesamt rund 6.000 Spots bei verschiedenen Fernsehsendern für ein siebenstelliges Brutto-Budget platziert. Die Arbeit mit digitalen Brands und E-Commerce-Unternehmen liegt in der DNA der drtv.agency. Spezialisiert auf datengetriebene Offline-Kampagnen wie TV, Print, Radio und Out of Home, kann das Unternehmen mit der selbst entwickelten Trackingtechnologie attributy zusätzlich die Performance von Mediakampagnen analysieren und kontinuierlich optimieren. So ist es drtv.agency möglich, jederzeit die richtige Zielgruppe zu erreichen und das Marketingbudget des Kunden optimal einzusetzen. *Zusammenarbeit mit Podcast**-**App Podimo* Podimo ist eine Podcast-App, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Usern das Entdecken spannender Inhalte zu erleichtern sowie Podcaster und Publisher bei der Monetarisierung ihrer hochwertigen Inhalte zu unterstützen. Podimo bietet unter anderem Podcasts aus den Bereichen True Crime, Unterhaltung oder Personal-Growth an. Mehr als 50 exklusive Formate sind ebenfalls für Premium-Mitglieder verfügbar. Wir freuen uns sehr, dass die Auswahl der Zusammenarbeit und das Vertrauen auf uns gefallen ist. Mit unserem datengetriebenen Ansatz können wir die Zielgruppe von Podimo effektiv erreichen. Durch unsere Trackingtechnologe attributy** wissen wir genau wie wir die Kampagne analysieren und optimieren.", so drtv.agency-Chief Growth Officer Andreas Peltret. "Wir freuen uns mit einer Agentur zusammenarbeiten zu können, die über ein breites Netzwerk und langjährige Erfahrung verfügt", sagt Dr. Nicolaus Berlin, Geschäftsführer von Podimo in Deutschland. *Kontakt: * Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager | E: press@socialchain.com | T: +49 30 208 48 40 28 *Über The Social Chain AG* Das erste integrierte Social-Media-Unternehmen THE SOCIAL CHAIN AG vereint Social Media und Social Commerce. SOCIAL CHAIN ist Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und die Skalierung von Social-Media-Brands. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York und München. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Die Aktien der SOCIAL CHAIN AG werden auf XETRA und mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt. *Über drtv.agency *www.drtv.agency [2] Die von Andreas Eisermann in 2016 gegründete drtv.agency [3] ist eine auf E-Commerce-Kunden spezialisierte data-driven Full-Service-Mediaagentur für Offline Marketing. Neben einem starken Fokus auf TV, betreut drtv.agency auch Out of Home, Radio und Print-Kampagnen. *Über Podimo *www.podimo.de [1] Podimo löst zwei aktuelle Probleme des Podcast-Markts: Auf Seiten der Nutzer/innen liegt das größte Hindernis darin, relevanten Content in der Vielzahl der Angebote zu finden. Podimo kuratiert mit einem Experten-Team aus erfahrenen Redakteuren und Redakteurinnen Inhalte manuell, unterstützt durch einen Algorithmus, der die Interessen der Hörer/innen erkennt und neue, interessante Inhalte vorschlägt. Auf Creators-Seite hilft Podimo Podcaster/innen dabei, den eigenen Content zu monetarisieren und unterstützt bei der Generierung von Reichweite. Aktuell hat Podimo 40 Mitarbeiter, davon allein 10 in Berlin. Podimo ist in zwei Versionen erhältlich: Als kostenlose Version sowie als Premium-Version (4,99 Euro monatlich). In der Premiumversion erhalten Nutzer Zugang zu exklusiven Inhalten. Podimo ist als App (Play- und App Store) verfügbar. _Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oder ihre verbundenen Unternehmen dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen._ _Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar._ Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenen Unternehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. 