Die Aktie von Hugo Boss ist zur Stunde der größte Verlierer im MDAX-Index . Das Börsenbarometer rutscht um 0,80 Prozent ab. Die Anleger am Aktienmarkt in Deutschland sind aktuell nicht in Kauflaune. Der MDAX verlor leicht um 0,80 Prozent an Wert. Derzeit notiert der Index bei 25.

Den vollständigen Artikel lesen ...