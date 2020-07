ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Clariant haben am Mittwoch in Zürich kräftig zugelegt und dabei von einer Sonderdividende sowie Fusionsgerüchten profitiert. Am frühen Nachmittag legten sie um 7,4 Prozent auf 19,99 Franken zu. Wie geplant schlug der Spezialchemiekonzern seine Geschäftssparte Masterbatches los und wird daher am kommenden Mittwoch eine Sonderdividende von 3 Franken je Aktie an seine Aktionäre ausschütten.



Zugleich kursierten einmal mehr Übernahmegerüchte. Nachdem tags zuvor der Finanzblog "The Market" geschrieben hatte, dass Clariant nach einem Fusionspartner Ausschau halte oder womöglich die Beute einer privaten Beteiligungsgesellschaft werden könnte, zog der Züricher "Tages-Anzeiger" nach. Dem Blatt zufolge hat sich das Klima zwischen Clariant und seinem Großaktionär Saudi Aramco zuletzt erheblich abgekühlt. Aktuell liefen "bereits weit fortgeschrittene Fusionsgespräche" mit vier Interessenten, zitiert die Zeitung gut informierte Kreise./ck/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CLARIANT-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de