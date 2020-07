Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag mit klaren Verlusten gezeigt. Der ATX hielt knapp vor 13 Uhr mit einem Minus von 0,69 Prozent bei 2.231,24 Punkten. Davor war der Handel wegen einer technischen Panne des Handelssystems T7 bis kurz nach 12 Uhr ausgesetzt.Für verhaltene Stimmung sorgten weiter die Sorgen um wieder steigende Corona-Infektionszahlen in einzelnen Ländern. Die am Vormittag ...

