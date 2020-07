Der Übernahmehunger Ubers (WKN: A2PHHG) ist riesig: Laut Bloomberg-Informationen befindet sich der US-Mobilitätskonzern in Gesprächen mit dem Essenslieferanten Postmates hinsichtlich einer Kontrollübernahme. Nachdem Ubers Grubhub-Angebot gescheitert ist (wir berichteten), nun also Postmates. Der Preis für Postmates, die als kleinster Major-Player in der US-Essenslieferservicebranche gelten, wäre 2,6 Milliarden US-Dollar. Eine Einigung würde den Industriezweig weiter konsolidieren. Uber sucht nach ...

