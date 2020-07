So ist gestern das 1. Halbjahr zu Ende gegangen: Der ATX lag mit den Schlusskursen ytd bei -29,5 Prozent, der DAX bei -7,08 Prozent und der Dow Jones bei -9,55 Prozent. Der Unterschied zum DAX lag mit 22,42 Prozentpunkten am 30.6. sogar auf dem höchsten Wert seit Jahresbeginn, was auch mit Window Dressing begründet werden kann. Ich gehe davon aus, dass der ATX dieses 22,42 Prozentpunkte im 2. Halbjahr reduzieren kann. Und so sehen die Heftrücken des Börse Social Magazine nach 42 Ausgaben aus, man sieht gut, dass der ATX trotz volatilem Verlauf in den vergangenen drei Monaten immer wieder zum Wert von 2230-2250 zurückgekehrt ist. ATX 2246,72 (0,65%)#1 Aktie war voestalpine (+9,2%)voestalpine ( Akt. Indikation: 19,05 /19,30, 0,16%) Und noch ein wenig ...

