AUSTRALIEN/NEUSEELAND (IT-Times) - Die asiatische pazifische Region galt bei Wirecard als Hotspot für das zukünftige Wachstum des Online-Payment Anbieters, was sich als Luftnummer herausstellte. Tochtergesellschaften in der Region, darunter auch in Australien und Neuseeland stehen seit Monaten zum Verkauf....

