Mainz (ots) -Donnerstag, 2. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerSicherheit am Badesee - DLRG rechnet mit vielen BadeunfällenReisetipp Siegerland - Ein Geheimtipp in Nordrhein-WestfalenBeerentürmchen mit Blätterteig - Ein Rezept von Mario KotaskaGast: Sascha Pierro (Marquess), SängerDonnerstag, 2. Juli 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagGegenwind für Windräder - Niedersachsen genehmigt wenigDas erste Mal Camping - Urlaub am Wisseler SeeExpedition Deutschland: Bad Tennstedt - Karl-Heinz sagt seine MeinungDonnerstag, 2. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuswanderer auf Ibiza - Roger stellt Möbel aus Strandgut herDonnerstag, 2. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbErinnerungen an Costa Cordalis - Erster Todestag des MusikersRolando Villazón auf dem Fahrrad - Der Sänger besucht MünchenDonnerstag, 2. Juli 2020,maybrit illnerCorona trifft nicht alle gleich - Schwindet die Solidarität?Manuela Schwesig, SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-VorpommernMarkus Söder, CSU, Ministerpräsident BayernUte Teichert, Fachärztin für Öffentliches GesundheitswesenJagoda Marinic, Schriftstellerin, JournalistinJonas Schmidt-Chanasit, Virologe, Tropenmediziner Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4639984