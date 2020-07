Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat ein ausgesprochen bewegtes 1. Halbjahr hinter sich, unter dem Strich stand ein Minus. Und jetzt? Während der DAX in den ersten 6 Monaten zwar insgesamt negativ performte, holte er im Q2 deutlich auf: es war das beste Quartal seit 2003. Und das trotz der weiter schwelenden Bedrohung durch Covid 19 und die wirtschaftlichen Folgen. Doch die Börse übte sich zuletzt in reichlich Optimismus. Zu reichlich? Darüber redet Marktkenner Roger Peeters von pfp advisory im Interview mit Moderatorin Viola Grebe und wagt sich an einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.