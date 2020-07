NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor den am 31. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Druck auf den Umsatz im zweiten Quartal dürfte hoch und damit eine Herausforderung für die Gewinnentwicklung gewesen sein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich rechnet er aber auch mit wieder positiveren Kommentaren des Brillenherstellers./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 12:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 12:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

