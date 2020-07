Frankfurt (www.fondscheck.de) - Unentschiedene Aktienmärkte dämpfen laut Händler die Aktivitäten im ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG."Es ist etwas weniger los", beschreibe Leif Österwind von Lang & Schwarz das ETF-Aufkommen der vergangenen Woche. "Dabei fühlt es sich an, als verharren Anleger in Lauerstellung auf die nächste Bewegung an den Aktienmärkten." ...

