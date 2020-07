Wien (www.fondscheck.de) - Sven Madsen ist von DJE Kapital zum neuen Chief Investment Officer (CIO) und stellvertretenden Leiter der Niederlassung in Frankfurt am Main ernannt worden, so die Experten von "FONDS professionell".Gemeinsam mit Niederlassungsleiter Stefan Krause verantworte Madsen dort die Kundenportfolios. Die Frankfurter Niederlassung bestehe seit 2006 und betreue vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen. ...

